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Канчельскис: Вендел пригодился бы «Спартаку

Канчельскис: Вендел пригодился бы «Спартаку
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что бразильский полузащитник «Зенита» Вендел пригодился бы московскому «Спартаку».

«Вендел в «Спартаке»? В первую очередь о таком нужно спрашивать у главного тренера. Если он хочет видеть у себя этого футболиста, то можно разговаривать. А так, мнение у всех может быть разное. Я считаю, что Вендел пригодился бы «Спартаку». Такой футболист помог бы команде. Но мнения тут могут расходиться», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом сезоне 27-летний хавбек забил два мяча и сделал 13 голевых передач в 27 матчах во всех турнирах.

Контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.

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