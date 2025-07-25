«Суперработа менеджмента ЦСКА». Бубнов — о возможном трансфере Файзуллаева

Эксперт Александр Бубнов высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева в турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее сообщалось, что «Истанбул Башакшехир» достиг соглашения с ЦСКА о переходе Файзуллаева за € 7 млн. Аббосбеку 21 год, он перешёл в ЦСКА летом 2023 года за € 500 тыс. из узбекистанского «Пахтакора».

«Деньги вообще сумасшедшие. Если вот так из Средней Азии брать игроков как перевалочный пункт, его, по-моему, чуть ли не за 500 тысяч взяли — за копейки, и потом за такие деньги продавать, то это супер, суперработа менеджмента, селекционного отдела.

Я говорил, что он не будет играть в стартовом составе, у него мощей нет. А потом, после того как он вроде пришёл, неплохо дебютировал, а потом заговорил о «Барселоне» какой-то, я понял, что у парня пошли проблемы с головой, потому что физически он очень слабый. И он не встречался, что называется, с хорошими защитниками. А когда к нему начали серьёзно относиться, он пропал и даже в состав не стал попадать. Поэтому они вовремя от него избавились, и это точно не потеря», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».