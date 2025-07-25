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«Ливерпуль» рассматривает нападающего из «Ньюкасла» для замены Луиса Диаса

«Ливерпуль» рассматривает нападающего из «Ньюкасла» для замены Луиса Диаса
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«Ливерпуль» готов подписать крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона в случае ухода вингера «красных» Луиса Диаса в «Баварию». Об этом сообщает издание Liverpool Echo. Английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенцев, равное £ 58,5 млн (€ 67,2 млн).

Мерсисайдцы были близки к трансферу английского флангового нападающего ещё в прошлом году, предложив за переход футболиста £ 75 млн (€ 86,2 млн). Но руководители «сорок» решили сохранить игрока в команде.

По данным источника, Гордон является фанатом «Ливерпуля» и стремится перейти в команду Арне Слота. При этом игрок воспитывался в академии «Эвертона». В минувшем сезоне англичанин принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами.

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