«Ливерпуль» рассматривает нападающего из «Ньюкасла» для замены Луиса Диаса

«Ливерпуль» готов подписать крайнего нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона в случае ухода вингера «красных» Луиса Диаса в «Баварию». Об этом сообщает издание Liverpool Echo. Английский клуб отклонил последнее предложение мюнхенцев, равное £ 58,5 млн (€ 67,2 млн).

Мерсисайдцы были близки к трансферу английского флангового нападающего ещё в прошлом году, предложив за переход футболиста £ 75 млн (€ 86,2 млн). Но руководители «сорок» решили сохранить игрока в команде.

По данным источника, Гордон является фанатом «Ливерпуля» и стремится перейти в команду Арне Слота. При этом игрок воспитывался в академии «Эвертона». В минувшем сезоне англичанин принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и семью результативными передачами.