«Динамо». Город. Дагестан». Махачкалинцы представили новую домашнюю форму
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Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях презентовало новую домашнюю игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне-2025/2026.
Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети во «ВКонтакте».
«Динамо». Город. Дагестан», — подписан презентационный видеоролик.
Фото: ФК «Динамо» Махачкала
В 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026 махачкалинцы уступили московскому «Спартаку» со счётом 0:1.
Во 2-м туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в воскресенье, 27 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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