Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо». Город. Дагестан». Махачкалинцы представили новую домашнюю форму

«Динамо». Город. Дагестан». Махачкалинцы представили новую домашнюю форму
Комментарии

Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях презентовало новую домашнюю игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне-2025/2026.

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети во «ВКонтакте».

«Динамо». Город. Дагестан», — подписан презентационный видеоролик.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

В 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026 махачкалинцы уступили московскому «Спартаку» со счётом 0:1.

Во 2-м туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в воскресенье, 27 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Видео
«Динамо». Море. Дагестан». Махачкалинцы представили новую форму на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android