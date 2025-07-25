«Динамо». Город. Дагестан». Махачкалинцы представили новую домашнюю форму

Махачкалинское «Динамо» в социальных сетях презентовало новую домашнюю игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне-2025/2026.

Видео доступно на странице «Динамо» Махачкала в социальной сети во «ВКонтакте».

«Динамо». Город. Дагестан», — подписан презентационный видеоролик.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

В 1-м туре РПЛ сезона-2025/2026 махачкалинцы уступили московскому «Спартаку» со счётом 0:1.

Во 2-м туре чемпионата России махачкалинское «Динамо» встретится с «Оренбургом». Игра состоится в воскресенье, 27 июля. Матч пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени.