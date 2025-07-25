Бубнов оценил перспективы «Ростова» без Карпина в РПЛ

Эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ. Прошлой зимой команду покинул тренер Валерий Карпин, ростовчан возглавил его помощник испанец Джонатан Альба.

«Вот эти 33 очка, думаю, они наберут, могут набрать до зимней паузы. А там уже будут спокойно играть, и ещё разнообразнее будут играть. У них потенциал хороший, потому что у них средняя линия хорошая, хотя ребята молодые.

Там такая скамейка приличная, причём она вся молодая. Это очень перспективная команда. В принципе они на будущее правильно делают. Не надо будет каких-то серьёзных покупать легионеров, они могут из своей академии ещё брать игроков. «Ростов» в этом плане, как мне кажется, надолго в Российской Премьер-Лиге, и без всяких проблем будут играть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».