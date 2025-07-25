Роман Шишкин — о Пиняеве: не вижу смысла менять «Локомотив» на ЦСКА

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об информации, что московский ЦСКА интересуется нападающим железнодорожников Сергеем Пиняевым. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить за игрока отступные в размере 900 млн рублей, но Пиняев предпочёл не менять клубную прописку.

«Не вижу смысла менять «Локомотив» на ЦСКА. Это не переход из клуба нижней десятки. По рангу и статусу примерно одинаковые команды. Насколько я знаю, Пиняев с детства мечтал играть в Европе. Почему бы и нет? Если есть хорошее предложение, а не перейти, чтобы сидеть на скамейке, я такое поддерживаю. Но в гранде у Пиняева будет меньше шансов играть и развиваться. Тут он хотя бы играет. У нас мало таких креативных игроков, однако до конца Пиняев пока не раскрывается.

Есть пример Антона Зиньковского — тоже талантливый, большие надежды и ожидания. Но вы видите, что сейчас он поехал в аренду реанимировать карьеру. Я всё равно желаю удачи Пиняеву, чтобы у него всё сложилось», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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