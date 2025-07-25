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Роман Шишкин — о Пиняеве: не вижу смысла менять «Локомотив» на ЦСКА

Роман Шишкин — о Пиняеве: не вижу смысла менять «Локомотив» на ЦСКА
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Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением об информации, что московский ЦСКА интересуется нападающим железнодорожников Сергеем Пиняевым. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить за игрока отступные в размере 900 млн рублей, но Пиняев предпочёл не менять клубную прописку.

«Не вижу смысла менять «Локомотив» на ЦСКА. Это не переход из клуба нижней десятки. По рангу и статусу примерно одинаковые команды. Насколько я знаю, Пиняев с детства мечтал играть в Европе. Почему бы и нет? Если есть хорошее предложение, а не перейти, чтобы сидеть на скамейке, я такое поддерживаю. Но в гранде у Пиняева будет меньше шансов играть и развиваться. Тут он хотя бы играет. У нас мало таких креативных игроков, однако до конца Пиняев пока не раскрывается.

Есть пример Антона Зиньковского — тоже талантливый, большие надежды и ожидания. Но вы видите, что сейчас он поехал в аренду реанимировать карьеру. Я всё равно желаю удачи Пиняеву, чтобы у него всё сложилось», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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