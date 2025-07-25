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Евгений Ловчев: меня поражает трансферная политика «Спартака», это провальная система

Евгений Ловчев: меня поражает трансферная политика «Спартака», это провальная система
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился эмоциями от трансферной активности красно-белых в это межсезонье.

— Меня поражает трансферная политика «Спартака». Был период, когда команда разрывала всех в атаке, потом стало чуть похуже. Но сейчас мы убедились, что в «Спартаке» очень слабая оборона. Это я вам как защитник говорю. И в центре защиты, и на флангах нужно усиление, но «Спартак» всё время покупает футболистов вперёд. Однажды удачно сложилось: «Спартак» взял Видича, и он им сам всю игру в обороне наладил. Задача команды — не пропускать, а впереди всё равно есть кому забивать.

— Как оцените работу иностранного спортивного директора Кахигао?
— Это провальная система, когда покупают футболистов, которые сначала не играют, а через год их отпускают. В «Спартаке» меняются эти спортивные директора, однако я их не особенно знаю. Вот об этом и разговор, — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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