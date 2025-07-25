Экс-игрок «Ференцвароша»: Черчесов — крутой мужик, мог бы тренировать условный «Ювентус»

Боснийский защитник «Балтики» и экс-футболист венгерского «Ференцвароша» Элдар Чивич заявил, что российский тренер Станислав Черчесов смог бы работать в лучших клубах Европы.

«Конечно, я помню Черчесова! Это легенда! Настоящая легенда «Ференцвароша» и России. Черчесов — отличный тренер и очень хороший человек. Я считаю, что он тренер топ-уровня. На мой взгляд, он мог бы тренировать лучшие клубы Европы. Как я уже говорил: Черчесов — крутой мужик и тренер. Он может работать вообще везде. Он уже добивался успехов в Европе, был тренером сборной России, работал с большими футболистами. Поэтому считаю, что он мог бы тренировать условный «Ювентус», — цитирует Чивича Legalbet.

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана, в которой специалист провёл восемь месяцев. Под его руководством команда провела шесть матчей в Лиге наций и набрала одно очко с разницей забитых и пропущенных мячей 0:15.

С «Ференцварошем» Черчесов дважды становился чемпионом Венгрии и один раз – обладателем Кубка страны. Россиянин работал в клубе с 2021 по 2023 год.