Селихов: Станкович ни разу не поговорил со мной, когда я был в «Спартаке»

Вратарь «Урала» Александр Селихов, ранее выступавший за «Спартак», рассказал об отношениях с тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Я с большим уважением отношусь к Станковичу как к игроку, но как к тренеру [разводит руками] — извините. Он со мной ни разу не поговорил за этот отрезок в полгода. Когда мне сообщили, что я не лечу на второй сбор, это не он мне сказал, а новый спортивный директор Кахигао. Он меня вызвал и сказал, что по решению тренерского штаба и главного тренера я не лечу на сборы. Так всё и закончилось. Блин, по мне, просто вызови сам и скажи: «Саш, спасибо, до свидания». Всё», — приводит слова Селихова Legalbet.