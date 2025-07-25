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Cadena Ser: «Реал» не будет повышать зарплату Винисиуса до уровня Мбаппе

Cadena Ser: «Реал» не будет повышать зарплату Винисиуса до уровня Мбаппе
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В мадридском «Реале» удивлены просьбой крайнего нападающего Винисиуса Жуниора повысить заработную плату до уровня форварда «сливочных» Килиана Мбаппе, поступившей после сезона, в котором бразильский вингер «не показал свой лучший футбол». Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, «Королевский клуб» не намерен увеличивать оклад Винисиуса до уровня Мбаппе и предоставит ему грядущий сезон для возвращения своей лучшей формы, после чего стороны могут вернуться к обсуждению вопроса о зарплате.

Подчёркивается, что если «Реал» и Винисиус не договорятся о продлении трудового соглашения после сезона-2025/2026, то «сливочные» будут намерены продать нападающего.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

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