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«Крылья Советов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026, 25 июля

«Крылья Советов» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2025/2026
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Сегодня, 25 июля, состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды представили стартовые составы на игру.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Песьяков (вратарь), Печенин, Ороз, Лепский, Костанца, Божин, Бабкин, Сутормин, Хубулов, Рахманович, Раков.

«Пари НН»: Лукьянов (вратарь), Александров, Кастильо, Карич, Шнапцев, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Лесовой, Босельи, Грулёв.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), в то время как «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 встреч. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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