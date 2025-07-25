«Какие € 5 млн? Вы что, с ума сошли?» Бубнов — о возможном трансфере Пальцева в «Спартак»

Эксперт Александр Бубнов заявил, что защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев не стоит € 5 млн, которые за него предлагал «Спартак». Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

«Если Файзуллаев € 500 тыс. стоил, то этот столько же — не больше. Это его цена. Какие € 5 млн? Вы что, с ума сошли? За € 5 млн вы можете купить бразильца какого-нибудь хорошего в оборону», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 на счету Пальцева 34 встречи во всех турнирах и один результативный пас. За сборную России Валентин провёл два матча.