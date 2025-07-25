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«ПСЖ» готов отпустить Джанлуиджи Доннарумму — L’Equipe

«ПСЖ» готов отпустить Джанлуиджи Доннарумму — L’Equipe
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«ПСЖ» может продать голкипера Джанлуиджи Доннарумму. Об этом сообщает издание L’Equipe. Контракт итальянского вратаря с чемпионом Франции истекает через год.

По информации источника, руководство парижан не хочет повторения ситуации с Килианом Мбаппе, который бесплатно перешёл в мадридский «Реал». Игрок уже несколько раз отвергал новый трудовой договор. Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» и «Баварии» к чемпиону Европы 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн. В сезоне-2024/2025 Джанлуиджи провёл 47 матчей во всех турнирах, пропустив 43 гола. Кроме того, Доннарумма сыграл «на ноль» 17 встреч.

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