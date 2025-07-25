В «Зените» отреагировали на информацию о переговорах по покупке Педро у «Фламенго»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, является ли правдой, что сине-бело-голубые готовят новое предложение по форварду «Фламенго» Педро Абреу.

«Нет, это не так», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее журналист Жулио Мигель Нету сообщил, что санкт-петербургский клуб готов заплатить € 20 млн за 28-летнего нападающего. Подчёркивалось, что красно-чёрные считают Педро важным футболистом команды, но готовы продать его в случае предложения, устраивающего все стороны.

Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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