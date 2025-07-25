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Шишкин: на бумаге трансфер Заболотного в «Спартак» выглядит сомнительно, но мне он понятен

Шишкин: на бумаге трансфер Заболотного в «Спартак» выглядит сомнительно, но мне он понятен
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Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о трансфере в форварда Антона Заболотного в стан красно-белых.

«Мне абсолютно понятен трансфер Заболотного, потому что он тренерский. Станкович хотел его под определённые задачи и схему. На бумаге всё выглядит сомнительно, игрок не спартаковского стиля. Но он в обойме, и первая игра показала, что Станкович планирует активно его использовать. Надеюсь, тренер не ошибётся. Сезон покажет, был ли этот трансфер ошибочным», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российский нападающий перешёл в «Спартак» в статусе свободного агента.

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