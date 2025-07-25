«Оренбург» объявил о переходе Александра Коваленко в «Сочи»

«Оренбург» в телеграм-канале объявил о переходе 21-летнего полузащитника Александра Коваленко в «Сочи».

«Коваль, спасибо, и удачи в новом клубе!» — написано в сообщении «Оренбурга».

Коваленко перешёл в оренбургский клуб из «Зенита» летом 2024 года. За этот период полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности российский футболист провёл на поле 951 минуту. Трудовое соглашение Коваленко с «Оренбургом» было рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: