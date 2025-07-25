Шишкин: возможно, сегодняшний состав «Локомотива» не позволяет решать большие задачи

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о нынешнем составе железнодорожников.

«Возможно, сегодняшний состав «Локомотива» не позволяет решать большие задачи. Я всегда говорил, что «Локомотиву» чего-то не хватало. Если посмотреть на составы других команд, там всё выглядит мощнее за счёт легионеров. «Локомотив» может любого обыграть и любому уступить. Нужно задавать вопросы руководящему составу: какие задачи они видят с таким составом? Наверняка перед ними стоит задача попасть в тройку», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Во 2-м туре чемпионата России железнодорожники встретятся с «Краснодаром» (26 июля).

«Золотая» эра «Локомотива»: