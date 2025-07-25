Адиев заявил, что «Крылья Советов» изменили стиль игры перед матчем с «Пари НН»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о состоянии своей команды перед матчем 2-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Статистические показатели после первой игры выявили проблемы, надо было плотнее играть, перекрывать зоны.

Хубулову нужно себя проявить, время пришло. Готовы мы или нет, покажет игра. Стиль игры немного изменили. С самого начала важно набирать очки, чтобы не было проблем в концовке. Главное — без сюрпризов в сезоне. Всё должно быть под контролем», — приводит слова Адиева пресс-служба «Крыльев Советов».