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«Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с защитником «Торино» Коко — Tifo Granata

«Спартак» согласовал четырёхлетний контракт с защитником «Торино» Коко — Tifo Granata
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«Спартак» достиг договорённости о сроке контракта с 26-летним центральным защитником «Торино» Саулем Коко. Стороны согласовали трудовое соглашение, рассчитанное на четыре года. Об этом сообщает Tifo Granata.

По информации источника, в ближайшие часы должны состояться переговоры между российским и итальянским клубами о потенциальном трансфере Коко. «Торино» требует не менее € 16 млн за футболиста.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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