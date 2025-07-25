Ялтинский «Рубин» сообщил, что решил проблемы и продолжит играть во Второй лиге

Пресс-служба ялтинского «Рубина» сообщила, что организационные проблемы клуба решены и команда продолжит выступления во Второй лиге. В июне 2023 года ялтинский «Рубин» получил лицензию ФНЛ на участие в Второй лиге. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место в таблице группы 1 Второй лиги-Б.

«Дорогие друзья, уважаемые болельщики ФК «Рубин Ялта»!

С радостью сообщаем, что непростой период для нашего клуба пройден! Благодаря сплочённой работе и конструктивному диалогу с республиканскими и городскими властями нам удалось успешно решить ключевые организационные вопросы, и наша команда продолжает выступление в первенстве Второй лиги! Мы готовы с новыми силами бороться на футбольных полях!

Искренние слова благодарности главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксёнову и главе администрации города Ялты Янине Петровне Павленко.

Сердечно благодарим вас, наши дорогие болельщики! Ваша искренняя поддержка, переживания, вера в клуб и реальная помощь в трудный момент привели нас к спасению. Ваша верность и преданность – это истинная ценность «Рубина Ялта»!

Вместе мы будем и дальше с честью представлять Республику Крым и наш прекрасный город на всероссийской футбольной арене!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.