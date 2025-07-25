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Агент вратаря «Барселоны» Гарсии встретился с Деку, чтобы ускорить регистрацию игрока

Агент вратаря «Барселоны» Гарсии встретился с Деку, чтобы ускорить регистрацию игрока
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Агент Хуанма Лопес, представляющий интересы голкипера «Барселоны» Жоана Гарсии, провёл встречу со спортивным директором сине-гранатовых Деку с целью ускорения процесса регистрации испанского вратаря на сезон. Об этом сообщает издание Sport.es.

Напомним, на протяжении прошедшего года команда из столицы Каталонии испытывала проблему с включением в заявку центрального полузащитника Дани Ольмо, из-за чего игрок мог уйти из клуба.

24-летний Жоан Гарсия перешёл из «Эспаньола» за € 25 млн 18 июня 2025 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании голкипер провёл 38 матчей, из которых восемь отыграл «на ноль».

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