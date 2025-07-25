Бубнов высказал мнение, что «Спартак» в 1-м туре РПЛ выглядел лучше всех

Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо», в котором они одержали победу со счётом 1:0.

«У «Спартака», если бы всё засчитали, был бы крупный счёт. Моменты есть, поэтому вполне возможно, что в одной игре не залетает — сейчас, может, «Балтике» всё залетит.

Несмотря на то что «Спартак» всего 1:0 выиграл, он лучше всех выглядел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во 2-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

Как появился «Спартак»: