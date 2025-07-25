Бубнов высказал мнение, что «Спартак» в 1-м туре РПЛ выглядел лучше всех
Поделиться
Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо», в котором они одержали победу со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'
Удаления: нет / Аззи – 53'
«У «Спартака», если бы всё засчитали, был бы крупный счёт. Моменты есть, поэтому вполне возможно, что в одной игре не залетает — сейчас, может, «Балтике» всё залетит.
Несмотря на то что «Спартак» всего 1:0 выиграл, он лучше всех выглядел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Во 2-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 25 июля 2025
-
19:16
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:56
-
18:50
-
18:47
-
18:35
-
18:31
-
18:26
-
18:25
-
18:25
-
18:16
-
18:10
-
18:07
-
18:04
-
18:02
-
18:00
-
17:56
-
17:50
-
17:49
-
17:49
-
17:45
-
17:36
-
17:35
-
17:35
-
17:32
-
17:29
-
17:20
-
17:16
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
17:04
-
17:04