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Бубнов высказал мнение, что «Спартак» в 1-м туре РПЛ выглядел лучше всех

Бубнов высказал мнение, что «Спартак» в 1-м туре РПЛ выглядел лучше всех
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Бывший защитник «Спартака», футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре красно-белых в матче 1-го тура чемпионата России с махачкалинским «Динамо», в котором они одержали победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

«У «Спартака», если бы всё засчитали, был бы крупный счёт. Моменты есть, поэтому вполне возможно, что в одной игре не залетает — сейчас, может, «Балтике» всё залетит.

Несмотря на то что «Спартак» всего 1:0 выиграл, он лучше всех выглядел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во 2-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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