Бубнов: если Пальцев перейдёт в «Спартак», я больше вообще не буду анализировать

Эксперт Александр Бубнов заявил, что больше не будет анализировать матчи чемпионата России, если защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев перейдёт в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые ведут активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

«Если так станет, то я из «Коммент.Шоу» уйду, я сразу не появлюсь и больше вообще не буду анализировать ничего. Буду европейский футбол только смотреть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 на счету Пальцева 34 встречи во всех турнирах и один результативный пас. За сборную России Валентин провёл два матча.