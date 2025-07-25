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Бубнов: если Пальцев перейдёт в «Спартак», я больше вообще не буду анализировать

Бубнов: если Пальцев перейдёт в «Спартак», я больше вообще не буду анализировать
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Эксперт Александр Бубнов заявил, что больше не будет анализировать матчи чемпионата России, если защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев перейдёт в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые ведут активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4-5 млн.

«Если так станет, то я из «Коммент.Шоу» уйду, я сразу не появлюсь и больше вообще не буду анализировать ничего. Буду европейский футбол только смотреть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 на счету Пальцева 34 встречи во всех турнирах и один результативный пас. За сборную России Валентин провёл два матча.

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