«Манчестер Сити» купит вратаря «Бёрнли» за £ 27 млн — Романо

«Манчестер Сити» согласовал сделку по подписанию 22-летнего вратаря «Бёрнли» Джеймса Траффорда, являющегося воспитанником «горожан». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, манкунианцы заплатят «Бёрнли» £ 27 млн (€ 30,7 млн) за переход Траффорда. Голкипер пройдёт медицинское обследование перед трансфером в «Манчестер Сити» в начале следующей недели.

Траффорд находился в системе манкунианцев до лета 2023 года, когда перешёл в свой нынешний клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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