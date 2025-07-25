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Губернатор Нижегородской области рассказал о стадии ремонта стадиона «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области рассказал о стадии ремонта стадиона «Пари НН»
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что на домашнем стадионе футбольного клуба «Пари НН» обновили архитектурную подсветку, завершают покраску фасада и продолжают ремонт кровли.

Сейчас «Пари НН» не может проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде из-за ремонта на стадионе. В 1-м туре нижегородцы принимали «Краснодар» в Казани и уступили со счётом 0:3.

«У нашего футбольного стадиона обновлённая архитектурная подсветка! Теперь фасад главной спортивной арены города можно подсвечивать в разных цветах — например, российского флага, Георгиевской ленты, в честь различных памятных дат и событий. В обычные дни арена будет сиять в цветах Столицы закатов.

Обновление подсветки выполнено в рамках комплексного ремонта стадиона, который стартовал ещё весной. Уже завершают покраску фасада, продолжается ремонт кровли», — написал Никитин в телеграм-канале.

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