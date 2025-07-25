Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Испанский полузащитник «Барселоны» не полетел в Японию и будет тренироваться на базе один

Испанский полузащитник «Барселоны» не полетел в Японию и будет тренироваться на базе один
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселона» Ханс-Дитер Флик не включил троих игроков в заявку на азиатский турнир после того, как сине-гранатовые смогли урегулировать разногласия с организаторами выставочного матча с «Виссел Кобе» и вылетели в Японию. Голкипер Марк-Андре тер Штеген и нападающий Пау Виктор не будут продолжать тренировки из-за травмы и трансфера соответственно, поэтому полузащитник Ориоль Ромеу будет готовиться к сезону на базе один. Об этом сообщает издание Sport.es.

Напомним, ранее появлялась информация, что немецкий специалист не рассчитывает на хавбека. Прошедший сезон испанец провёл в аренде в «Жироне». Ромеу является воспитанником каталонской команды. Он находился в системе клуба с 2004 по 2011 год, после чего вернулся в состав «блауграны» в 2023-м.

Материалы по теме
«Барселона» купила таланта из Швеции, «Милан» потерял лидера. Трансферы недели в Европе
«Барселона» купила таланта из Швеции, «Милан» потерял лидера. Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android