Испанский полузащитник «Барселоны» не полетел в Японию и будет тренироваться на базе один

Главный тренер «Барселона» Ханс-Дитер Флик не включил троих игроков в заявку на азиатский турнир после того, как сине-гранатовые смогли урегулировать разногласия с организаторами выставочного матча с «Виссел Кобе» и вылетели в Японию. Голкипер Марк-Андре тер Штеген и нападающий Пау Виктор не будут продолжать тренировки из-за травмы и трансфера соответственно, поэтому полузащитник Ориоль Ромеу будет готовиться к сезону на базе один. Об этом сообщает издание Sport.es.

Напомним, ранее появлялась информация, что немецкий специалист не рассчитывает на хавбека. Прошедший сезон испанец провёл в аренде в «Жироне». Ромеу является воспитанником каталонской команды. Он находился в системе клуба с 2004 по 2011 год, после чего вернулся в состав «блауграны» в 2023-м.