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Агент Чернова: занимаемся уходом Никиты из «Спартака», несколько клубов хотят его видеть

Агент Чернова: занимаемся уходом Никиты из «Спартака», несколько клубов хотят его видеть
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Спартака» Никиты Чернова, сообщил, что на текущий момент ведётся работа по уходу футболиста из московского клуба.

«Безотносительно клубов могу сказать, что мы сейчас занимаемся уходом Никиты Чернова из «Спартака». Несколько команд хотят видеть его в своих рядах, но пока без конкретики», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне Чернов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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