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Талалаев: чем меня должен волновать Станкович? Я не был поклонником его футбола

Талалаев: чем меня должен волновать Станкович? Я не был поклонником его футбола
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о грядущем матче 2-го тура чемпионата России со «Спартаком» (26 июля), который возглавляет Деян Станкович.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Абсолютно честно хочу сказать, что для меня единственным клубом, вызывающим дополнительный интерес, является московское «Торпедо». Потому что с этим клубом связано очень многое. Они меня воспитали, вырастили, привили определённые принципы. Жизненные и спортивные. Так же, как и мои родители.

Что касается всего остального – за любую победу дают всего три очка. Почему это должно вызывать у меня интерес? Чем меня должен волновать Станкович? Я не был поклонником его футбола. Мне нравятся умные футболисты, но мне также нравятся футболисты, которые делают большие объёмы и самоотверженны на поле», – приводит слова Талалаева Metaratings.

В течение футбольной карьеры Станкович выступал за такие итальянские клубы, как «Лацио» и «Интер». За «орлов» сербский футболист принял участие в 208 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 17 результативными передачами. В составе «нерадзурри» Станкович сыграл 326 встреч, где забил 42 гола и сделал 56 ассистов.

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