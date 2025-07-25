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Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова

Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова
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«Локомотив» попросит за 27-летнего левого защитника Илью Самошникова у «Спартака» € 5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» сделает предложение по защитнику после прохождения игроком медосмотра, о чём ранее сообщал Иван Карпов.

В минувшем сезоне Самошников принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Илья Самошников Подробнее
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