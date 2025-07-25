Форвард «Спортинга» Виктор Дьёкереш вылетел в Лондон — Романо

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш отправился в Лондон. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Футболист в скором времени должен пройти медобследование в «Арсенале».

Швед полетел вместе со своим агентом Хасаном Четинкая. По информации источника, представитель форварда отказался от включения в контракт выплаты для агента, что позволило достичь договорённости между клубами. Как ранее сообщал журналист, сумма сделки составит € 63,5 млн плюс € 10 млн в виде бонусов.

В минувшем сезоне нападающий «Спортинга» принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами.