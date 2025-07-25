Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё начинается сейчас». Роналду приступил к предсезонной подготовке в составе «Аль-Насра»

«Всё начинается сейчас». Роналду приступил к предсезонной подготовке в составе «Аль-Насра»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился фотографией с тренировки саудовского клуба, которая была проведена в рамках подготовки команды к новому сезону.

«Всё начинается сейчас. Взгляд в будущее. Мы все в деле», — написал 40-летний форвард в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: AlNassr FC

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии начнётся в августе 2025 года. По итогам минувшего розыгрыша турнира «Аль-Наср» набрал 70 очков и занял третье место. На первой строчке расположился «Аль-Иттихад», заработавший 83 очка.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Криштиану Роналду Подробнее
Материалы по теме
«Не называл бы эту лигу топ-5». Снейдер высказался о саудовском футболе, упомянув Роналду

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android