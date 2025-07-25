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«Всё начинается сейчас». Роналду приступил к предсезонной подготовке в составе «Аль-Насра»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился фотографией с тренировки саудовского клуба, которая была проведена в рамках подготовки команды к новому сезону.

«Всё начинается сейчас. Взгляд в будущее. Мы все в деле», — написал 40-летний форвард в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

Фото: AlNassr FC

Новый сезон чемпионата Саудовской Аравии начнётся в августе 2025 года. По итогам минувшего розыгрыша турнира «Аль-Наср» набрал 70 очков и занял третье место. На первой строчке расположился «Аль-Иттихад», заработавший 83 очка.

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: