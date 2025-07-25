Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Парагвай — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиан Рамирес приехал в Москву и пройдёт медосмотр для «Локомотива»

Кристиан Рамирес приехал в Москву и пройдёт медосмотр для «Локомотива»
Комментарии

30-летний левый защитник Кристиан Рамирес приехал в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в «Локомотив». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Медосмотр, по итогам которого примут решение о подписании игрока и сроке контракта, будет пройдён в ближайшие два дня.

Рамирес выступал в составе «Краснодара» с 2017 по 2023 год. В составе «быков» эквадорский защитник принял участие в 187 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и 15 результативными передачами. Последним клубом Рамиреса был «Ференцварош», который он покинул нынешним летом.

Материалы по теме
Эксклюзив
Стало известно, сколько «Локомотив» потребует у «Спартака» за Самошникова

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android