Агент Самошникова отреагировал на информацию о возможном переходе защитника в «Спартак»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, прокомментировал информацию о потенциальном переходе футболиста в «Спартак».

«Илья проходит штатное МРТ. Сейчас он уехал с командой в Краснодар. Он готовится к игре. Первоочередное для Ильи — игра. Он восстановился после травмы и вернулся, работает в общей группе. Надеюсь, как можно быстрее увидим его на поле.

Конечно, к Илье есть интерес не только со стороны «Спартака», но и других клубов. Илья на своей позиции с российским паспортом является одним из лучших игроков, если не лучшим. Это нормально, что к нему проявляют интерес. Но всё это пока интерес. Он полноценный игрок «Локомотива» и готовится к сезону», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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