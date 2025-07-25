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Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о трансферной активности английских клубов

Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о трансферной активности английских клубов
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о большом количестве трансферов среди топ-клубов английской Премьер-лиги в это межсезонье.

«Всё дело в конкуренции, вы видели это прямо перед клубным чемпионатом мира, что сделал «Манчестер Сити». Мы видели, что сделали «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и, конечно же, «Ливерпуль». Так что, как видите, каждый клуб очень, очень активен. Все хотят стать лучше. Всё дело в качестве состава, в глубине состава, и у нас всё то же самое», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, этим летом «пушкари» подписали пятерых игроков на общую сумму € 157,8 млн.

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