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ЭСК РФС поддержала пять решений Казарцева в матче «Спартака» с «Динамо» Мх

ЭСК РФС поддержала пять решений Казарцева в матче «Спартака» с «Динамо» Мх
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала пять решений арбитра Василия Казарцева, работавшего на матче 1-го тура чемпионата России между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0). В этой игре рефери отменил четыре гола красно-белых и не назначил пенальти в трёх спорных эпизодах.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'

ЭСК РФС постановила, что судья правильно не назначил пенальти в ворота махачкалинской команды на седьмой и 25-й минутах. Также Казарцев верно отменил взятие ворот «Динамо» на 45+7-й минуте.

Также подтверждено, что арбитр верно не назначил 11-метровый удар в ворота команды гостей на 51-й минуте и не удалил с поля игрока «Динамо» Идара Шумахова.

ЭСК РФС вынесла решение, что Казарцев правильно показал второе предупреждение в матче и удалил с поля игрока «Динамо» Махачкала Мохаммеда Аззи на 53-й минуте.

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