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Ван Дейк раскрыл, что сказал Вирцу после его перехода в «Ливерпуль»

Ван Дейк раскрыл, что сказал Вирцу после его перехода в «Ливерпуль»
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, о чём разговаривал с Флорианом Вирцем сразу после перехода немецкого футболиста в стан мерсисайдцев.

Как сообщает портал Transfermarkt, за Вирца чемпионы Англии заплатили € 125 млн. Он стал самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля».

«Когда я приходил в клуб, то сказал себе: «Не думаю, что есть место лучше, чем «Ливерпуль». Я действительно так считаю.

У нас был фантастический сезон, и я чувствую, что новый может стать только лучше. Когда Флориан общался с клубом и некоторыми игроками, и я немного поговорил с ним. Уверен, что он почувствовал, что это за клуб, а затем принял решение.

На мой взгляд, перейдя к нам, он действительно может оказать большое влияние. Он прогрессирует, и это приятно видеть.

Что я сказал Вирцу по телефону? Вы хотите это знать? Я говорил с ним, но это между нами. Однако я сказал ему: «Ливерпуль» — это место, где лучше всего», — приводит слова ван Дейка New York Times.

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