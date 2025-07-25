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«Мы поняли, что глубины состава в линии защиты недостаточно». Артета — о трансферах

«Мы поняли, что глубины состава в линии защиты недостаточно». Артета — о трансферах
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о причинах подписания контракта с бывшим защитником «Валенсии» Кристьяном Москерой.

«Снизить давление, усилить конкуренцию. В прошлом сезоне мы поняли, что глубины состава в линии защиты недостаточно, и Кристьян нам очень поможет. У него другие качества, нежели у наших защитников. Он добавит нам огромного желания играть, потому что он очень хочет прийти сюда и внести свой вклад в команду. И нам нужно дать ему немного времени, чтобы он принял идеи и адаптировался. Но у него есть и отличные качества, которые можно добавить», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, в прошлом сезоне из-за травмы в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ» не смог принять участие основной защитник команды Габриэл Магальяйнс.

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