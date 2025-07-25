Аморим: если «МЮ» не сможет продать Санчо, Антони и Гарначо, я готов принять этих игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о положении нападающих Джейдона Санчо, Антони и Алехандро Гарначо в клубе. Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы хотят продать этих игроков. Подчёркивалось, что они тренируются отдельно от остальной команды.

«Если речь зайдёт об их возвращении в команду, то они присоединятся к ней, потому что они наши игроки. Если клубу не предложат подходящую цену [на этих футболистов], то они останутся. Я готов принять игроков», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Минувший сезон Санчо провёл в «Челси» на правах аренды. Антони играл вторую половину прошедшего сезона в аренде в «Бетисе».

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