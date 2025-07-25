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Клуб Райана Рейнольдса ведёт переговоры с экс-игроком «МЮ» Кристианом Эриксеном

Клуб Райана Рейнольдса ведёт переговоры с экс-игроком «МЮ» Кристианом Эриксеном
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Клуб известного актёра Райана Рейнольдса «Рексем», поднявшийся по итогам прошедшего сезона в Чемпионшип, ведёт переговоры с полузащитником Кристианом Эриксеном, о чём рассказал агент датчанина Мартин Скутс.

«В «Рексеме» действительно модернизируют всё — как на поле, так и за его пределами, и это невероятно впечатляющий проект, о чём свидетельствует присутствие там таких людей, как Майкл Уильямсон (генеральный директор «Рексема». — Прим. «Чемпионата»).

Но Кристиан по-прежнему хочет играть в турнирах высшего уровня и определённо хочет остаться в Западной Европе. Ведутся определённые переговоры, но это должно устраивать обе стороны», — приводит слова Скутса Daily Mail.

Напомним, датский полузащитник выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Он провёл 107 матчей за «красных дьяволов», забил восемь голов и отдал 19 результативных передач.

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