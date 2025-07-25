«Единственная игра, где я очень сомневаюсь». Бубнов — о матче «Рубина» с «Зенитом»

Эксперт Александр Бубнов заявил, что не считает «Зенит» явным фаворитом матча 2-го тура РПЛ с «Рубином». Встреча пройдёт в Казани в воскресенье, 27 июля, и начнётся в 20:00 мск.

«Если Рахимов вообще не будет думать, какой у него состав… Он на тренировках наигрывал, плюс они обыграли «Ахмат». То у «Зенита» очень много проблем было с «Ростовом». А «Ростов» сегодня — это не «Рубин».

Поэтому сейчас Семак будет думать, во-первых, какую схему выбрать, какой состав под эту схему. И не факт, что он угадает со стартовым составом. Вполне возможно, что ему придётся серьёзные коррективы делать в перерыве, как это пришлось с «Ростовом». Если «Рубин» забьёт, то, в отличие от «Ростова», они не взломают его оборону, тогда и второй им забьют. Хотя и «Ростов» тоже мог второй забить.

Играют в Казани, «Зенит» не имеет никакого преимущества — 50 на 50. Поэтому это очень интересная игра — единственная игра, где я очень сомневаюсь», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».