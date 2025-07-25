Кунде согласился продлить контракт с «Барселоной» до 2030 года — Романо

Правый защитник «Барселоны» Жюль Кунде дал согласие на продление трудового соглашения с каталонским клубом до июня 2030 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Как сообщает RMC Sport, интерес к 26-летнему футболисту проявлял «Манчестер Сити», однако француз изъявил желание остаться в стане сине-гранатовых.

Кунде перешёл в «Барселону» из «Севильи» летом 2022 года. В минувшем сезоне принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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