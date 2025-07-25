«Возможно, этот клуб исчез бы или потерпел крах». Лоран Блан — о «Барселоне» и «Ла Масии»

Тренер «Аль-Иттихада» Лоран Блан высказался о роли академии «Барселоны» «Ла Масии» в успехе клуба.

«Клуб пережил трудные времена, финансовые и административные проблемы. Но что помогает «Барсе» преодолеть эти трудности? Молодые игроки. Именно поэтому для меня «Барса» всегда была великим клубом с отличным тренировочным центром — «Ла Масией». Для меня это сердце клуба.

Без «Ла Масии» «Барса» бы не смогла продолжать своё существование. Возможно, этот клуб исчез бы или потерпел крах. Именно молодые игроки спасли клуб: Ямаль, Педри, Гави… Появилось много молодых игроков, и этот клуб будет двигаться вперёд, уже будучи чемпионом Испании, полуфиналистом Лиги чемпионов и командой, близкой к выходу в финал. И с приходом молодых игроков, на мой взгляд, он снова станет великим клубом», — приводит слова французского специалиста издание Sport.es.

Напомним, что чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции выступал за сине-гранатовых в сезоне-1996/1997.