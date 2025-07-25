Игрок «Трабзонспора» Туфан не перейдёт в «Локомотив» — Taka Gazete

«Трабзонспор» отказал «Локомотиву» в аренде 30-летнего полузащитника Озана Туфана. Об этом сообщает Taka Gazete.

По информации источника, турецкий клуб не рассматривает вариант с арендой футболиста и рассчитывает исключительно на его продажу. Подчёркивается, что железнодорожники были готовы взять на себя все расходы по заработной плате Туфана.

Туфан выступает за «Трабзонспор» с 2024 года. В минувшем сезоне Озан принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.

Материалы по теме «Локомотив» заинтересован в подписании Туфана — Сабунчоглу

«Золотая» эра «Локомотива»: