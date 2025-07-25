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Клод Макелеле назвал своего наследника в нынешнем составе «Челси»

Клод Макелеле назвал своего наследника в нынешнем составе «Челси»
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Бывший опорный полузащитник «Челси» Клод Макелеле считает хавбека Мойсеса Кайседо наследником своей роли на поле в лондонском клубе.

«Я думаю, у него большой талант. Мойсес — скромный, он играет с улыбкой и много работает ради своих товарищей по команде. Я делал то же самое, когда играл, получал удовольствие, у него есть страсть, он боец. Я думаю, страсть и борьба так же важны, как и талант.

Мне он очень нравится, потому что, когда он начинал в «Челси», мы с ним общались, и он был рад прийти в эту команду и рассказать свою историю. Он не хотел, чтобы его сравнивали со мной, он хотел примерить на себя роль Кайседо.

Важно, что я пришёл в «Челси» уже в достаточно взрослом возрасте из «Реала», а ему, молодому парню, сложно сразу же пытаться «стать мной» без этого опыта.

Я предпочитаю, чтобы игроки занимались своим делом, писали свою историю, становились своими собственными «галактикос». Поэтому я счастлив, потому что именно этим он и занимается. Взять мой пример и развить его по-своему — это лучшее, что он может сделать», — приводит слова Макелеле сайт «Челси».

Макелеле 52 года, он выступал за «Челси» с 2003 по 2008 год, дважды выиграл в составе команды чемпионат Англии и Кубок футбольной лиги, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Кайседо 23 года, он перешёл в «Челси» в 2023 году. В составе синих эквадорец стал победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.

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