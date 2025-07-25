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«Ахмат» представил основные игровые комплекты формы на новый сезон

«Ахмат» представил основные игровые комплекты формы на новый сезон
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«Ахмат» в социальных сетях презентовал новые основные игровые комплекты формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2025/2026.

Видео доступно на странице ФК «Ахмат» в социальной сети во «ВКонтакте».

«Больше, чем новая форма», — подписан презентационный видеоролик.

Подчёркивается, что новая выездная футболка грозненской команды «имеет стильный и современный дизайн и выполнена в традиционном белом цвете. В отличие от комплектов прошлых сезонов, на переднюю сторону футболки нанесена мраморная текстура, а на воротнике и рукавах добавился узор из треугольников».

Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

Во 2-м туре чемпионата России «Ахмат» встретится с ЦСКА. Игра состоится 27 июля.

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