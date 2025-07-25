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Крылья Советов — Пари Нижний Новгород, результат матча 25 июля 2025, счет 2:0, 2-й тур РПЛ 2025/2026

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в РПЛ благодаря двум голам в компенсированное время
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Самарские «Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН» в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1'     2:0 Костанца – 90+7'    

На первой добавленной ко второму тайму минуте гол забил форвард Вадим Раков. Голевую передачу в актив записал Николай Рассказов. На седьмой компенсированной минуте отличился Фернандо Костанца.

Для арендованного у «Локомотива» Ракова это вторая встреча за самарцев и второй забитый мяч.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).

В следующем туре 2 августа команда Магомеда Адиева сразится на выезде с «Ростовом», «Пари НН» под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского в этот же день примет московский «Локомотив».

В минувшем сезоне чемпионата России «Крылья Советов» заняли 10-е место, нижегородская команда стала 13-й и попала в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступила «Сочи» (2:1, 1:3), но осталась в РПЛ из-за снятия «Химок».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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