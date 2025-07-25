Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Крылья Советов» обыграли «Пари НН» в РПЛ благодаря двум голам в компенсированное время

Самарские «Крылья Советов» вырвали победу у «Пари НН» в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Солидарность Самара Арене» и завершилась со счётом 2:0.

На первой добавленной ко второму тайму минуте гол забил форвард Вадим Раков. Голевую передачу в актив записал Николай Рассказов. На седьмой компенсированной минуте отличился Фернандо Костанца.

Для арендованного у «Локомотива» Ракова это вторая встреча за самарцев и второй забитый мяч.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья» сыграли вничью с «Акроном» (1:1), «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).

В следующем туре 2 августа команда Магомеда Адиева сразится на выезде с «Ростовом», «Пари НН» под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского в этот же день примет московский «Локомотив».

В минувшем сезоне чемпионата России «Крылья Советов» заняли 10-е место, нижегородская команда стала 13-й и попала в стыковые матчи, где по сумме двух встреч уступила «Сочи» (2:1, 1:3), но осталась в РПЛ из-за снятия «Химок».