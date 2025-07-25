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«Цюрих» расторг договор с экс-игроком «Ман Сити» Менди через пять месяцев после подписания

«Цюрих» расторг договор с экс-игроком «Ман Сити» Менди через пять месяцев после подписания
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Швейцарский «Цюрих» разорвал контракт с защитником Бенжаменом Менди через пять месяцев после перехода футболиста из «Лорьяна». Об этом сообщает издание Le Matin.

Напомним, бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Сити», ранее обвиняемый в изнасиловании, был оправдан в суде города Честер (Великобритания) в 2023 году. Несмотря на это, после его прибытия Женский центр Цюриха выразил свою обеспокоенность. По мнению организации, футбольный клуб «способствовал культуре изнасилования». Кроме этого, болельщики швейцарской команды освистали игрока в дебютном матче.

В составе «Цюриха» футболист провёл семь встреч в рамках чемпионата Швейцарии и отдал одну голевую передачу.

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