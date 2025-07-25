«Краснодар» объявил о переходе нигерийского полузащитника в «Алашкерт»

«Краснодар» в телеграм-канале объявил о трансфере 21-летнего полузащитника Ифеаньи Дэвида Ндуки в «Алашкерт» из Еревана.

«Мы благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении «быков».

Зимой 2022 года Ндука перешёл в «Краснодар» из «Ботева» на правах аренды. Летом 2022 года нигерийский полузащитник стал футболистом «быков» на полноценной основе. В составе основной команды «Краснодара» Ндука провёл один матч. За вторую команду «быков» он принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Во второй половине минувшего сезона Ндука играл за «Сокол» на правах аренды.

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