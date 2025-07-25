Видео: победный гол игрока «Крыльев Советов» Ракова с острого угла в матче с «Пари НН»

Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков стал автором победного гола в матче 2-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча в Самаре завершилась сегодня, 25 июля, со счётом 2:0 в пользу гостей. Раков отличился на первой добавленной ко второму тайму минуте, нанеся удар с острого угла и попав в ближний угол ворот голкипера нижегородской команды Вадима Лукьянова.

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Для арендованного у «Локомотива» Ракова это вторая игра за самарцев и второй забитый мяч.

В следующем туре 2 августа команда Магомеда Адиева сыграет на выезде с «Ростовом», «Пари НН» под руководством белорусского тренера Алексея Шпилевского в этот же день примет московский «Локомотив».