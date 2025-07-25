Фаната «Серветта» на год посадили в тюрьму за бросок фаера в болельщиков

Окружной суд города Винтертура (Швейцария) приговорил 27-летнего болельщика «Серветта» к 32 месяцам тюремного заключения, из которых 20 месяцев условно, и 180 ежедневным штрафам по 30 франков в день. Об этом сообщает издание Le Matin.

В 2024 году фанат клуба из Женевы бросил зажжённый фаер в зрителей в матче полуфинала Кубка Швейцарии между «Винтертуром» и «Серветтом». Трое человек получили лёгкие повреждения. Мужчину признали виновным в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, повреждении имущества, нарушении запрета на сокрытие лица и создании угрозы жизни с помощью взрывчатых веществ.